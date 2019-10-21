Merkez’in faiz kararı öncesi beklentiler tekrar değişti!

Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda anlaşma kararı çıkmasının ardından ABD ile ilişkilere yönelik bir riskin ortadan kalkması ve Türk Lirası'nın değer kazanımıyla TCMB'nin gelecek haftaki PPK toplantısından indirim beklentisi tekrar artmış durumda.

AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler politika faizinde 100 baz puan indirim bekliyor. AA Finans’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 24 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 100 baz puan indirim bekliyor. PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin biri politika faizinin sabit tutulacağını tahmin ederken, indirim bekleyen 13 ekonomistin tahminleri en düşük 50, en yüksek 200 baz puan arasında yer aldı. 12 Eylül PPK toplantısında politika faizi 325 baz puan indirilerek yüzde 16,50 düzeyine çekilmişti.

QNB FİNANSBANK BAŞEKONOMİSTİ IŞIK: 100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYORUZ

QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, TCMB'nin gelecek haftaki toplantısında faiz indirimi yapmasını beklediklerini söyleyerek, “Kurdaki dalgalanma sonrası indirim beklentimiz azalmıştı ancak karar vermek için gelişmeleri bekliyorduk. Son enflasyon verisinde enflasyon görünümü olumluydu. Suriye konusunda anlaşmaya varılması ve TL'deki değer kazanımını da göz önünde bulundurarak gelecek haftaki PPK'da 100 baz puan indirim bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verisi öncesinde TCMB'nin bu ay sonundaki toplantısında 100-150 baz puan faiz indirimi bekleniyordu. Yıllık enflasyonun Eylül'de baz etkisiyle beş puanın üzerinde gerileyerek Temmuz 2017'den beri ilk kez tek haneye gelmesinin ardından beklentiler 100-200 baz puan aralığına genişledi.

Ancak Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik yapılan harekatın ardından ABD'den ekonomik yaptırımlara yönelik gelen açıklamalar TL'de sert değer kaybına neden olmuş, swap piyasasındaki fiyatlamalar da Suriye operasyonu ile birlikte indirim beklentisinin giderek azaldığını hatta bir ara ortadan kalktığını gösterdi.

‘200 PUAN İNDİRİM SÜRPRİZ OLMAZ'

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge de “(Operasyonun başlamasıyla) Piyasada en fazla 100 baz puan olan beklentilerin yanında indirim beklemeyen de önemli bir kesim vardı. Anlaşmanın ardından kurda volatilitenin düşmesi ise maksimum olan 100 baz puan olan indirim beklentisini tekrar alt bant haline getirmiş gibi görünüyor, hatta 150-200 baz puan ihtimali yüksek” ifadelerini kullanarak şöyle devam etmişti:

“Bugün de hem swap hem de TL libor fiyatlamasına baktığımızda gelecek hafta 100 baz puan olmak üzere üç aylık sürede 200 baz puan indirimin fiyatlara girdiğini görüyoruz, tahvil faizleri de bunu fiyatlıyor. Dolayısıyla TCMB indirimlere devam edecektir, 24 Ekim'de en az 100 baz puan hatta 200 baz puana kadar bir indirim çok sürpriz olmaz” (AA-REUTERS)