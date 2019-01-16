Netflix üyelik ücretlerine zam geliyor

Online dizi ve film platformu Netflix, ilerleyen haftalarda abonelik ücretlerine zam yapmayı planlıyor. Yapılacak olan zamlar ABD genelini kapsıyor.

CNBC’de yer alan habere göre Netflix üyelik ücretlerinde kayda değer bir artış bekleniyor. Henüz zamlar için takvim belirtilmemiş olsa da, yapılacak zam miktarı da internete sızmış durumda. Netflix, bu kapsamda üyelik ücretlerine yüzde 13 ila 18 oranında bir zam yansıtacak.

Bu oranlar ışığında Netflix’te Giriş Paketi aboneliğin fiyatı 8 dolardan 9 dolara, Standart Paket ücretinin de 11 dolardan 13 dolara çıktığı görülüyor. Premium Paket söz konusu olduğunda ise ücret 14 dolardan 16 dolara çıkacak.

Henüz net bir tarih verilmese de, 3 ay içinde yeni fiyatlandırmanın kullanıcıya yansıtılacağı konuşuluyor. ABD’de toplam 58 milyon Netflix kullanıcısı var. Diğer yandan bu zamların ABD genelini kapsadığı ve Türkiye fiyatları için şimdilik herhangi bir zammın söz konusu olmadığı ifade edildi.

Türkiye’de işe Netflix üyelik paket fiyatları şu şekilde;

Giriş Paketi : 15.99 TL

Standart Paket: 27.99 TL

Premium Paket: 39.99 TL