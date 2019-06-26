ÖTV indiriminde son gün ne zaman? KDV indirimi ne zaman bitecek?

Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan KDV ve ÖTV indirimleri sona eriyor. 2018 yılının Kasım ayında başlatılan ardından tarihi iki kez uzatılan indirimler Haziran ayında bitiyor. Peki, ÖTV ve KDV indirimlerinde son gün ne zaman?

ÖTV VE KDV İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR

2018 yılı son çeyreğinde başlatılan, önce 31 Aralık ve 31 Mart’a kadar uzatılan düzenleme, 30 Haziran günü sona eriyor. Uygulamaya göre, mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olarak uygulanırken, beyaz eşyadaki ÖTV oranları da sıfır olarak baz alınıyor.

Öte yandan, konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık 2019’a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4’ten 3’e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek.

1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV’de yapılan 15’er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran’a kadar sürecek.

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