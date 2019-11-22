Özkan: Google’ın kararı Türkiye’de demokrasi açısından problem

Siyasi partilerin en önemli reklam mecralarından biri olan Google ve Youtube, siyasi reklam politikasını değiştirme kararı aldı. Google'ın ‘yanlış bilgi yaymama’ hassasiyeti sebebiyle siyasi reklamları yüksek düzeyde hedefli bir şekilde kullanıcılara göstermeyeceğini açıklamasının ardından kullanıcıların arama sonuçları ve girdiği siteler üzerinden oluşturulan profillere siyasi parti reklamları gösterilmeyecek.

TELEVİZYONLARDA YER BULAMAYANLAR İÇİN SIKINTILI BİR SÜREÇ

Google’ın bu kararı ana akım televizyonlar ve gazetelerde yer bulmakta zorlanan siyasi partilerin reklam politikasını ciddi şekilde etkileyecek. Örneğin dijital kampanyaları ile öne çıkan CHP, İYİ Parti ve HDP gibi siyasi partiler kampanya stratejilerini tekrar gözden geçirmek durumunda kalacak.

Muhalefet partileri eskiden arama motoru sonuçlarına göre kişilerin hangi partiye oy vereceğini veya vermeyeceğini öngörüyor ve dijitalde buna göre reklam veriyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası danışmanı Necati Özkan, dijital platformların siyasi reklam politikasındaki değişikliği SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

‘KAMPANYAMIZI GÖRÜP, BİZDEN DE GÖRÜŞ ALDILAR'

Türkiye'de alternatifin yolunun dijitalden geçtiğini söyleyen Necati Özkan, “Öncelikle ABD'de son zamanlarda görülen anormallikler sebebiyle böyle bir durumla karşı karşıyayız. Etik dışı davranan kurumlar oldu. Ukrayna, Rusya gibi yabancı kaynaklardan etkilenen ABD seçmeninin kararının değişmesinde rol oynadı. Bu durum Google, Youtube gibi şirketlerin başını ağrıtır duruma geldi. Bu şirketler de regülasyona girdi. Ne yaptığını bilmeden adım atıyorlar. Deneme yanılma yöntemi ile ilerleyecekler” diye konuştu.

‘GOOGLE İLE BİZ DE GÖRÜŞTÜK’

Google’ın reklam stratejisini değiştirme anlamında İmamoğlu’nun kampanya yönetimi ile de bir araya geldiğini söyleyen Özkan, “Bu anlamda bizim de görüşümüzü aldılar. Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasında, dijital anlamda önemli işler yapıldığını söyleyerek, görüş aldılar. Bizler de onlara ‘Dünyaya ABD gözlüğü ile bakmayın' dedik. Türkiye gibi büyük medya gruplarının merkezi yönetim tarafından kontrol edildiği noktasında alternatifin yolu dijitalden geçiyor” yorumunda bulundu.

‘BU SINIRLAMA DEMOKRASİ İÇİN PROBLEM'

Siyasi reklam sınırlamasının iktidar partisi kadar yüksek bütçesi olmayan partiler ve demokrasi açısından problem olabileceğini kaydeden Özkan, “Bu sınırlama demokrasinin önünde problem olabilir. Sosyal medya platformlarının demokrasinin gelişimine katkı sağlaması gerekirken, problemler oluyor. Sosyal medya programlarının altında analitik var. Like ettiğiniz insanları önünüze getiriyor. Alternatif, muhalif ve bütçesi iktidar kadar olmayan siyasi partilerin önü tıkanıyor. Ara süreçteler, bu regülasyonun nasıl yansıyacağını göreceğiz” değerlendirmelerinde bulundu.

ABD'DE OLMUŞTU? Rusya kaynaklı sahte haberlerin ve troll hesapların 2016 yılında ABD seçimlerine sosyal medya üzerinden yalan haber yayarak müdahale ettiği iddiası büyük gündem olmuştu. Bunun üzerine ABD'de sosyal medya devleri reklam politikalarını gözden geçirmeye başladı. Twitter geçen ay siyasi reklam almayı durdurduğunu açıkladı. Onu siyasi reklam algoritmasını değiştiren Google izledi.