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Plastik poşet beyanname sürelerinde seçim düzenlemesi

Seçime 9 gün kaldı... AKP’li milletvekillerinin Meclis’e sunduğu torba yasa teklifiyle, 25 kuruşluk plastik poşetlerin katkı paylarına ait beyan ve ödemeleri geçen ay 15 Nisan’a ertelenmişti. Bu süre tekrar uzatılıp 30 Nisan olarak belirlendi. Buna göre; 25 kuruş olarak belirlenen poşet ücretlerinin 15 kuruşu bakanlık kasasına gidecek. 

11:23 -
Haberler Ekonomi
Plastik poşet beyanname sürelerinde seçim düzenlemesi

Plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve tahakkuk eden miktarların ödenmesi süreleri yeniden düzenlendi.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, yapılan değişiklikle satış noktaları tarafından satılan plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve tahakkuk eden miktarların ödenmesi sürelerinin yeniden düzenlendiği ifade edildi.  Buna göre, 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannamelerin tarihi 24 Nisan, bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım paylarının ödenmesi için ise 30 Nisan tarihi son gün olarak belirlendi.

ÖDEMELER NİSAN AYINDA

Bu doğrultuda geri kazanım katılım payı beyanname ve ödeme işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülecek. Uygulamaya tabi satış noktalarının ocak, şubat ve mart aylarındaki plastik poşet satışlarına ilişkin beyanname ve ödeme işlemlerini nisan ayı içerisinde, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen usuller çerçevesinde gerçekleştirmeleri gerekecek.

15 KURUŞ DEVLETE

25 kuruş olarak belirlenen poşet ücretlerinin 15 kuruşu bakanlık kasasına gidiyor.

AA- SOZCU.COM.TR

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Son güncelleme: android-time 11:31 23.03.2019
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