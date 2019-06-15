Protestolu senetler 7 Milyar liraya çıktı

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, 2019'ın ilk 4 ayında protesto edilen senet tutarının yüzde 57 artarak 7 milyar liraya çıktığını, karşılıksız çek tutarının da yüzde 84 artarak 12 milyar liraya ulaştığını söyledi. TBMM'de yaptığı konuşmada vatandaşın gırtlağına kadar borca battığını vurgulayan Aygun, “2019 yılının ilk üç ayında vatandaşların tüketici kredisi borcu 178 kat artarak 402 milyar liraya ulaşmıştır, bireysel kredi kartı borcu ise aynı dönemde tam 24 kat artarak 104.5 milyar liraya çıktı” dedi. Aygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

ALEV ALEV YANIYOR

“Ekonomi, alev alev yanmaktadır. Dövizde istikrar yok, Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. 2014 Haziran ayında dolar 2 lira 12 kuruşken 2017 Haziran ayında 3 lira 51 kuruş oldu ve şimdi 6 liraya çıktı. Döviz kurları sürekli yükseliyor, borçlar da artıyor. Var olma savaşı veren esnafımız bankalardan çektiği kredilerini, kredi kartlarını ve vadesi gelmiş olan borçlarını ödeyemez hale geldi. Büyük işletmeler konkordato ile borç yapılandırmasına giderken, esnaf krizle baş başa kaldı ve korunmasız bir haldedir.”

ESNAF BATARSA ÜLKE BATAR

Esnafın kendisinin borç batağında, oğlunun ya da kızının da iş derdinde olduğunu belirten Aygun, “Esnaf aileleri bu tabloda açlık ve sefalete mahkum. Esnafın çökmesi demek ailelerin dağılması, toplumsal huzurun bozulmasıdır. Esnafımızın batması domino taşları gibi tüm ülkeyi batırır. Esnafın borçları yeniden yapılandırılmalı, taksitlendirilmelidir” uyarısında bulundu.

Şirketler kapanıyor 8 milyon kişi işsiz

Nisanda kapanan şirket sayısının geçen yıla göre yüzde 13 arttığını, 726 şirketin kepenk indirdiğini vurgulayan İlhami Özcan Aygun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kriz gittikçe derinleşmektedir. 8 milyon işsizimiz var. Her 100 işsizden 24'ü üniversite mezunu. Donanımlı gençler yerine eş dost, ahbap ilişkisi olan, torpilli isimler atanıyor, tam bir çürüme var. Torpilleri engellemek için getirilen KPSS yerine sözlü sınav yapılıyor.”