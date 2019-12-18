Rekabet Kurumu’nun sayfasından Ziraat’in Simit Sarayı başvurusu kaldırıldı

Ziraat Finans Grubu’na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, ekonomik olarak zor günler geçiren Simit Sarayı’nın yüzde 51 hissesini Kavukçu Yapı’dan devralmak için 12 Aralık Perşembe günü Rekabet Kurulu’na başvuruda bulunmuştu.

13 Aralık Cuma günü basına yansıyan haber gündeme bomba gibi düşmüş ve kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.

REKABET KURUMU AÇIKLAMAYI KALDIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün konu hakkında açıklama yaptı. “Bunu tasvip etmem. Geçmişte kamu bankaları batmıştı. Duyar duymaz genel müdürümüzü aradım. Genel müdür ‘konu gündeme geldi ancak düşünmüyoruz’ dedi.” açıklamasında bulundu.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından Rekabet Kurumu’nun sayfasından Ziraat Bankası tarafından yapılan başvurunun kaldırıldığı görüldü.

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