Son dakika: iPhone fiyatları belli oldu

Apple Park'ta geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikle yeni iPhone modelleri görücüye çıkmıştı. Apple, akıllı telefon kategorisinde, 699 dolar fiyatında iPhone 11, 999 dolar fiyatında iPhone 11 Pro ve 1,099 dolar fiyatında iPhone 11 Pro Max’i izleyenlere tanıtmıştı. Bugün ise Türkiye fiyatı belli oldu.

İşte yeni Türkiye fiyat listesi:

İŞTE IPHONE 11 MODELLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Phone 11 Pro’da 2436 x 1125 piksel, iPhone 11 Pro Max ise 2688 x 1242 piksel boyutlarında çözünürlüğe sahip. Ayrıca her iki cihazın da piksel yoğunluğu 458 ppi değeriyle aynı düzeyde.

iPhone 11 Pro ve Pro Max, yüksek çözünürlüklü ve piksel yoğunluğu bulunan True Tone OLED ekran panelleriyle birlikte geliyor. Haptic Touch özelliğine de sahip olan ekranlar 1200 nit parlaklığı destekliyor. Super Retina XDR ekran ayrıca HDR10 ve Dolby Vision desteğine de sahip. iPhone 11 Pro 5,8 inç ile yeni modellerin en küçük üyesi iken, iPhone 11 Pro Max 6,5 inç ile en büyük üyesi konumunda. Modeller için sunulan renk seçenekleri ise Altın, Uzay Grisi, Gümüş, Gece Yeşili olarak görünüyor.

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, birebir aynı olan 3 arka kamera lensine sahip.

Arka kameradaki sensörlerin tümü 12 MP çözünürlüğe sahip. Ancak her bir sensör farklı amaçlarla kullanılıyor.

Arka kamera sensörlerinden birisi geniş açılı lense sahip. Diğer sensör ana kamera görevi görürken, üçüncüsü ise bokeh efekti için derinlik sağlamaya yarıyor.