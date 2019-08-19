Son dakika… Memur-Sen zam teklifini kabul etmedi

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, “Tepkimizin anlaşılmadığı görülüyor” ifadesini kullandı.

İşte Başkan Yalçın’ın açıklamalarından satır başları:

Niyet ve gayret var. Herkesin iradesini yansıtan adalet yok.

Ya yetki kullanılmalı ya da yetki devri yapılmadı. Müzakere ile uzlaşma iradesi aynı öznede uzlaşmadı.

Masada yaşanan gelişmeler sahada nelerin yaşanacağını gösterecektir.

Toplu sözleşme görüşmelerinin iki gün daha sürmesini sağlıyoruz. Kamu hakem kuruluna üç gün kullanmamıza gerek yok. Üç dakika yeter bize. Hakeme başvuru süremizin iki gününü masaya hediye ediyoruz.

Hizmet kolları için masada mesafe alamıyoruz. Süre yetersiz. Bayramın araya girmesi dolayısıyla masada kendini hissettiriyor. Üç gün beklemeye gerek yok. Üç dakika yeter. Müzakere için bu kadar süre yetmez.

Karşılıklı pazarlık sürecine imkan veren bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA NE OLACAK?

Hükümet ve memur sendikalarının yürüttüğü toplu görüşmeler yaklaşık 3.2 milyon kamu görevlisi, 2 milyon memur emeklisini ilgilendiriyor.

Yasaya göre kamu işvereni ile yetkili konfederasyon uzlaşma sağlayamazsa hakem heyeti süreci işliyor. 21-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak başvuru sürecinden sonra karar vermek için 4 günlük bir süre kalıyor. Hakem heyeti uzlaşma olmaması durumunda 24-28 Ağustos tarihleri arasında karar vermek zorunda.