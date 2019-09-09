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Son dakika… Merkez Beklenti Anketi’ni açıkladı

Merkez Banksı Beklenti Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14.42'den, 13.96'ya geriledi. Dolar beklentisi ise 5.90'dan 6.00 TL'ye çıktı.

14:37 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Merkez Beklenti Anketi’ni açıkladı

Merkez Bankası 62 katılımcı tarafından yanıtlanan Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,42 iken, bu anket döneminde yüzde 13,96’ya geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,77 iken, bu anket döneminde yüzde 12,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,27 ve yüzde 10,17 olarak gerçekleşti.

DOLAR BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

2019 yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 5,90 TL iken, bu anket döneminde 6,00 TL’ye yükseldi.  12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,27 TL ve 6,35 TL olarak gerçekleşti.

Son güncelleme: android-time 14:46 09.09.2019
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