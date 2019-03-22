Son dakika: Merkez repo ihalelerine ara verdi

Merkez Bankası ana fonlama aracı olarak kullandığı ve yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini açıkladı. Uzmanlara göre Merkez Bankası bu hamlesi ile bankalara bir süre yüzde 24 faiz ile Türk Lirası vermeyip, TL’yi dolar karşısında değerli kılmaya çalışacak.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

‘YÜZDE 24’TEN DEĞİL, YÜZDE 25.50’DEN BORÇ VERECEKLER’

Alternatif Bank Ekonomisti Serdar Şenol, Merkez Bankası’nın bir süre gecelik borç verme faizi olan yüzde 25.50’den piyasayı fonlayacağını ifade ediyor.

Şenol Foreks’e yaptığı açıklamada, TCMB’nin haftalık vadede repo fonlamasını durdurduğuna değinerek, “TCMB mevcut durumda haftalık vadede 93 milyar TL’lik repo fonlaması yapıyor.

Gelecek haftadan itibaren %24 düzeyinden yapılan bu fonlama yerine, piyasalar da TCMB’nin borç verme faizi olan %25.50’den repo fonlaması sağlanabilecek.” dedi.

‘ÖRTÜLÜ BİR FAİZ ARTIRIMI’

TEB Yatırım/BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL’deki negatif ayrışmadan rahatsız olup piyasaya örtülü bir faiz artırımıyla müdahale etmesini, çok önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Işık Ökte Foreks’e yaptığı açıklamada, “Merkez Bankası'nın bugün lirada yaşanan 2'ye 1 negatif ayrışmadan (JPM gelişen ülke kurlar endeksi dolara karşı %1.1 satılırken, liranın %2.2 satılması) rahatsız olup piyasaya örtülü bir faiz artırımıyla müdahale etmesi çok önemliydi. Çünkü gelen dolar talebinin sadece yabancı kurumsal tahvil satışlarından değil, lokallerden de kaynaklandığını görüyorduk.

Ancak şu anki fiyatlamalarda, TL likiditesinin sıkıştırılmasının ve liranın açığa satılmasının daha maliyetli hale getirilmesinin dolar/TL üzerinde etkili olmadığını görüyoruz. TCMB rezervlerinin 2 haftada 6 milyar dolar erimesi ve jeopolitik risklerinde lira fiyatlamasına girdiğini görmek zor değil.”