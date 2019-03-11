Bakan Soylu’nun açıklamasından sonra Almanlar Türkiye’ye gelmekten vazgeçti | Son dakika haberleri

Reuters’ta yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarının ardından Almanya’dan Türkiye’ye tatil için gelmek isteyenlerin sayısı düştü.

Almanya’nın da vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunduğu Türkiye’ye geçtiğimiz hafta gelmek isteyenlerin sayısı ile bu hafta gerçekleşen satışlar arasında büyük bir düşüş yaşandığı ifade edildi.

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır, Berlin’de Türkiye’ye gitmek için tatil satın alanların sayısının günde 1000’den 300 ile 500 arasına düştüğünü açıkladı.

Bayındır, “İyi giden işler tökezledi. Bazı tur operatörleri satışlarının düştüğünü bize söyledi” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl Alman vatandaşı 4,5 milyon turist Türkiye’yi ziyaret etmişti.

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SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Mart'ta Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti: “Avrupa’da, Almanya’da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya’da, Bodrum’da, Muğla’da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye’de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil.”

İçişleri Bakanı Soylu ayrıca 26 Şubat’ta İstanbul'da düzenlenen bir mitingde de Türkiye'nin terörle mücadele faaliyetleri konusunda, “Bu işin böyle sonlandığını düşünmeyin. Türkiye'ye dışarıda karşı çıkanlar, sonrasında da Akdeniz şehirlerinde ve Antalya'da tatil planı yapanlar, havalimanlarında polislerin aleyhlerinde hazırladığı dosya yığınıyla tutuklanacaklar. İnanıyorum ki sonrasında bize dünyada düşmanlık yapan kalmayacaktır” şeklinde konuşmuştu.