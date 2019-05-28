SPK’nın hamlesi borsaya yaradı

SPK, emeklilik fonlarında standart ve para piyasası fonlarına alınacak varlıklara ilişkin düzenlemeye gitti.

Düzenlemedeki ilgili değişikliğe göre; 31 Temmuz itibarıyla standart fonlarda portföyün asgari yüzde 10’u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilecek.

İş Yatırım’dan yapılan değerlendirmeye göre, Nisan sonu itibarıyla standart fonların toplamı 7.3 milyar TL civarında bulunuyordu. İçerideki bir miktar hisse senedi de göz önüne alındığında, yaklaşık 500 milyon liralık yeni hisse senedi yatırımı yapılması bekleniyor.

SPK düzenlemesinin endeksi bugün yukarı çektiğini belirten Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, “Endeks geçen hafta 85,000’in altına sarkınca bir parça yabancı girişi başladı. Bugünkü yükselişte ise SPK’nın emeklilik fonları ile ilgili kararının etkisi var. Kararla ilgili orta vadede kuşkular olsa da, ilk refleks olarak fiyatlamalar olumlu” dedi ve ekledi:

“BES’teki bazı fonların BIST’te ağırlık oluşturması yönünde yüzde 10’luk alt taban yaratılınca, bazı yatımcılarda ‘şimdi alayım, sonra onlara satarım’ düşüncesi oluştu… Aslında enedkste muazzam bir alım yok. Ama karşı tarafta satış yok. Bu da endekse yükseliş getiriyor.”

Karayazıcı, dış piyasalarda ılımlı performansın sürmesi, içeride de major bir sorun yaşanmaması halihde erndeksin yakın direnç seviyesi olan 90,000’lere kadar yükselişini sürdürebileceğini söyledi.

BIST-100 endeksi gün içinde 87,728 seviyesine kadar yükseldikten sonra saat 17.28’de yüzde 2.34 primle 87,551 puanda bulunuyor.

Mayıs başından bu yana neredeyse aralıksız gerileyen Borsa İstanbul Çarşamba günü 83,675 puana kadar gerileyerek Ocak 2017’den bu yana en düşük düzeyi gördükten sonra yukarı tepki vererek yön değiştirmişti.

“Borsada bugünkü yükselişte fon dağılım değişikliği kararının etkisi olduğunu belirten Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya da, “Şu anda hali hazırda borsada büyük pozisyonu olan yabancı yatırımcıların alım yaptığını görüyoruz. Yani borsanın ‘eski sahipleri’ borsayı yukarı çekiyor. Fonlar önümüzdeki haftalarda gelecek olurlarsa daha yüksek fiyattan onlara satabilirler” dedi.

REUTERS