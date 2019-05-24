Yeni doğum yapan çalışan annelere doğum sonrası bebeğin düzenli beslenebilmesi için bebekleri bir yaşını doldurana kadar süt izni verilmiştir. İşçi ya da memur olarak çalışan kadınlar analık izni bitiminde süt izni kullanmaya hak kazanır. Şimdi, Süt izni hesaplama nasıl yapılır? Gelin bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

SÜT İZNİ NASIL KULLANILIR?

– Doğum öncesi ve sonrası olarak toplamda 16 haftalık doğum izni hakkı bulunmaktadır. 16 haftalık izninizin bitmesi durumunda, ek olarak; 1 yıl boyunca süt izni verilmektedir

– Süt izni, her gün olmak şartı ile kullanılması gereklidir

– Her gün, günde 1,5 saat anneler, süt izni haklarını kullanabilirler

– Çoğul gebeliklerde ise, doğum öncesi verilen toplam izin 10 hafta olarak bilinirken, yine doğum sonrası için de 10 hafta izin kullanma hakkı bulunmaktadır.

– Çoğul gebelik izinleri, normal doğum izinlerinden toplamda 1 ay daha fazla değerlendirilmektedir.

– Doğum öncesi kullanılmayan bir süre izinler, doğum sonrası kullanma hakkını da anne adaylarına sunmaktadır

– Doğum öncesi izni az kullanmak için, doktorunuzdan bu süreçte çalışmaya engel hiçbir engeli yoktur gibi bir rapor almanız, işletmeye ya da SGK ‘a göndermeniz gerekmektedir.

KADIN İŞÇİLERİN SÜT İZNİ

4587 sayılı İş Kanunu’na göre; Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeler için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

MEMUR KADINLARIN SÜT İZNİ

657 sayılı kanuna tabi Memura ise, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.