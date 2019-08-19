TOKİ kura çekilişi sonuçları: Kırıkkale’de TOKİ konutlarının hak sahipleri kurayla belirlendi

Merkeze bağlı Yuva Mahallesi’nde yapılan 929 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için 17 Ağustos Spor Salonu’nda noter huzurunda kura töreni düzenlendi. Bin 473 başvuru arasından 705’i 2+1, 224’ü 3+1 olmak üzere 929 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. TOKİ çekiliş sonuçları resmi internet sitesinden TC. kimlik numarası ile sorgulanabilecek. İşte TOKİ çekiliş sonuçları…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ’DE KONUT KAZANAMAYAN ÜCRET İADESİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.Halk Bankası yetkili şubelerinden geri alabilecektir.