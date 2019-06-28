Türkiye bu yıl 12 milyon 757 bin yabancı ziyaretçi ağırladı

urizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Mayıs ayında ve Ocak-Mayıs’ta Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı değişimi şöyle:

*Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Mayıs’ta %9.35 artışla 4.02 milyon kişi oldu

*Yılın ilk beş ayında yabancı ziyaretçi sayısı %11.3 artışla 12.75 milyon kişi oldu

*Mayıs’ta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya %23.95 pay ve 963,359 kişi ile birinci, Almanya %10.20 pay ve 410,374 kişi ile ikinci, İngiltere %7.71 ve 310,004 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

REUTERS-AA