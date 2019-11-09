Vatandaş markette önce fiyata sonra markaya bakıyor

Plat Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği'nin düzenlediği 5. Private Label Zirvesi'nde perakende sektörünün gelişimi değerlendirildi. BİM COO'su Galip Aykaç, konuşmasında perakende harcamalarının 1 trilyon 60 milyar Liraya ulaştığını bunun yüzde 50'sini de gıda harcamalarının oluşturduğunu açıkladı. Zirvede açıklanan Nielsen Araştırmasına göre özel markalı ürünler 9 ayda yüzde 29 büyürken hızlı tüketim ürünlerindeki payı ise yüzde 21'e ulaştı. Artık markette satılan her 5 üründen 1'i özel markalı.

“GÜVENİ DEVAM ETTİRECEK ÇALIŞMALARA YOĞUNLAŞACAĞIZ”

PLAT Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer de özel markalı ürünlerin Avrupa'daki Pazar paylarına bakıldığında ülkemizde gidecek uzun bir yol olduğunu belirtti ve büyümenin devam edeceğini söyledi. 5. Private Label Zirvesi'nde sektördeki bu büyümenin sağlıklı ve kalıcı olması için neler yapılması gerektiği üzerinde durduklarını belirten Özer, “Üretici ve tedarikçilerimizin müşteri beklentilerini yakından izleyerek yatırımlarını bu yönde devam ettirmeleri önemli. Rekabet etmek için farklılaşmayı sağlamamız gerekiyor. Yeni ve inovatif ürünlerle tüketicinin özel markalı ürünlere duyduğu güveni devam ettirecek çalışmalara yoğunlaşacağız” diye konuştu.