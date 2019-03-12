Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri nedir? Yapı Kredi Bankası kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor

Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yapı Kredi Bankası hangi saatler arasında hizmet vermektedir? İşte, Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri 2019…

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Yapı Kredi Bankası hafta içi her gün sabah 09:00'da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30'da giren Yapı Kredi Bankası 13:30'da tekrar mesaiye başlamakta ve akşam 17:00'a kadar hizmet vermeye devam etmektedir. Hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri Yapı Kredi Bankası şubeleri kapalıdır.

Yapı Kredi Bankası ayrıca; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüğü, Yapı Kredi D Blok Plaza Büyükdere Cad. Levent 34330 Beşiktaş – İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüğü Telefon Numarası: 0 212 339 70 00

Yapı Kredi Bankası Müşteri İletişim Telefon Numaraları: 444 0 444 – 0850 222 0 444

İLGİLİ HABER Garanti Bankası çalışma saatleri nedir?

YAPI KREDİ BANKASI HAKKINDA

1944 yılında Türkiye'nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal çaplı özel bankası olarak Kazım Taşkent tarafından kurulan Yapı Kredi, aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin 3. büyük özel bankasıdır. Yapı Kredi, günümüzde 925 şubeye, 4000’den fazla ATM’ye ve 18.000’i aşkın çalışana sahiptir. Yapı Kredi Bankası’nın ayrıca yurt dışında birer adet Amsterdam, Geneva, Bakü, Bahreyn’de 2 adet de Moskova'da olmak üzere 6 yurtdışı şubesi bulunmaktadır.