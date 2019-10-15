Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kararlaştırılan ve 19 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak zam yapıldığı açıklanan yurt dışı çıkış harcı son zamanlarda vatandaşlar tarafından sık sık aranmakta. Yurt dışı çıkış harcı ne kadar, nerelere yatırılır? Bu ve bunun gibi sorularla son yurt dışı çıkış harcının son hali merak edilirken özellikle yakın zamanda yurt dışına çıkacak olan vatandaşlar yapılan zammın ne zaman yansıyacağı konusunda daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Bununla birlikte yurt dışı çıkış hacının nereye yatırılacağı da yine en merak edilen sorulardan biri. Hal böyleyken biz de yapılan bu aramaların artmasına bakarak konuya ilişkin ayrıntılı bir haber hazırladık. İşte tüm haberin devamı…

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR, NERELERE YATIRILIR?

Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olan vatandaşların, ülke dışına çıkarken ödemek zorunda oldukları bazı vergiler bulunmaktadır. Onlardan biri de Yurt dışı çıkış harcıdır. Aynı zamanda yurt dışı çıkış pulu olarak da bilinir. 23.03.2007 tarih ve 26471 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5597 sayılı kanunun 1. Maddesince zorunlu hale getirilen yurt dışı çıkış harcı için kanun maddesi “Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL harç alınır. Yurt dışına çıkış harcının mükellefi, yurt dışına çıkış yapan kişilerdir. Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar ve 7 yaşını doldurmamış olanlar ile yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmaz. Harcın beyan ve ödenmesinden sorumlu tutulan gerçek ve tüzel kişiler, tahsil ettikleri harcı gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine bir beyannameyle bildirmek ve üç gün içinde ödemekle yükümlüdürler.” şeklindeki hüküm ile bu harcı zorunlu hale getirmiştir.

Bununla birlikte 19 Temmuz 2019 tarih ve 30836 sayılı Resmi Gazete ile yurt dışı çıkış harcı 15 TL'den 50 TL'ye yükseltilmiştir.

Yurt dışı çıkış harcı, yeşil pasaport dahil, diğer tüm pasaport sahiplerince alınması zorunludur.

Yurt dışı çıkış harcına yapılan bu zam ile ödenen 50 TL'nin

-15 TL'si TOKİ'ye,

-35 TL'sini ise bütçeye aktarılmaktadır.

Yurt dışı çıkış harcı için yetkili olan bankalar;

-Ziraat Bankası

-Halk Bankası

-İş Bankası

-Yapı ve Kredi Bankası

-Akbank

-Vakıflar Bankası

-Garanti Bankası

-Şekerbank

-Finansbank

-Denizbank

-Albaraka Türk Katılım Bankası

-Türkiye Finans Katılım Bankası