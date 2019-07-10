Yurt dışından alışverişe ayda 5 ürün sınırı

Geçtiğimiz ay yurt dışından alınan 22 euronun altındaki ürünlere vergi muafiyetinin kaldırılmasının ardından hükümetten ithalatı kısıtlamaya dönük bir hamle daha geldi. Yani yurt dışından bir ay içerisinde en fazla beş ürün satın almaya izin veriliyor.

Şirketler ise 5 adet numune siparişi verebilecek. Bu karar hızlı kargo firmaların yaptıkları kişisel eşya, önemli değeri olmayan eşya, numunelik eşya ile kitap ve basılı yayın gibi işlemleri kapsıyor. Sosyal medya üzerindeki genel görüş ve konuya hakim kişiler tarafından yapılan yorumlar söz konusu sınırlamanın ticari akışı olumsuz etkileyeceği yönünde.

VERGİ MUAFİYETİ KALDIRILMIŞTI

Daha önce Amazon, Alibaba gibi uluslararası elektronik ticaret şirketlerinden sipariş edilerek kargoyla gönderilen ve bedeli 22 euroyu (150 TL) aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyeti kaldırılmıştı. Bundan böyle e-ticaret şirketleri aracılığı ile yurt dışından 1 euroya da ürün getirilse vergi ödenecek. Posta ve kargo yoluyla gelen tüm gönderilere, bedeli ne olursa olsun yüzde 18-20 oranında gümrük vergisi uygulanacaktı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINA ZAM

AKP’li yetkili geçtiğimiz günlerde yeni paket kapsamında yurt dışına çıkış harcını artıracaklarını söylemişti. AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş varlık barışının 6 ay uzatılmasını teklif edeceklerini söylemişti. Teklifler arasında 15 TL olan yurt dışı çıkış harcının 50 TL’ye yükseltilmesi de yer alıyor. Teklifin kabul edilmesi durumunda harçlar yüzde 233 zamlanmış olacak. Döviz kurlarının yüksek olması nedeniyle zaten hayal olan yurt dışı gezilerine harçların artması da bir darbe vuracak. Vatandaş Türkiye’den dışarı çıkamayacak!