Ziraat Bankası kredi kampanyası var ama al alabilirsen

Ziraat Bankası kredi kartı borcu olanlara uygun faiz vererek borçlarını yapılandırıyor. Bu uygulamanın nasıl işlediğini görmek için sozcu.com.tr olarak Ziraat Bankası şubelerini önce telefonla aradık ardından da şubeye gittik. Ziraat Bankası kart borçlusuna kredi verirken sadece kredi kartı borcunu değil üzerinde olan bütün banka borçları göz önüne alıyor. Borçlu olan kart iptal ediliyor. Bugün için bazı vatandaşların kredi kartı dışında üzerlerinde borç olduğu için kredi çıkmadığı gözlendi.

Kredi kartı borçluları için oluşturulan paketin ismi ‘Birleştiren İhtiyaç Kredisi' olarak açıklandı. Buna göre kredi kartı borç yapılandırmasında faiz 24 aya kadar yüzde 1.10, 60 aya kadar 1.20 olacak. Sozcu.com.tr olarak aradığımız Ziraat Bankası şubeleri kredi kartı kredisi için kefil şartı arandığını söyledi.

‘BİRÇOK VATANDAŞA KREDİ VEREMEDİK’

Ardından 5.000 TL kredi kartı borcu olan bir vatandaşla Ziraat Bankası şubesine ziyaret gerçekleştirdik. Vatandaşın üzerine aylık 3 bin TL ödemeli toplam 80 bin TL ev kredisi bulunuyor. Şube yetkilisi gün içerisinde gelen birçok müşteriye kredi kartı kredisi veremediklerini söyledi ve büyük bir ihtimalle ev kredisi borcundan dolayı bu vatandaşa da kredi çıkmayacağını belirtti.

SADECE KREDİ KARTI DEĞİL TÜM KARTLAR

Çünkü Ziraat Bankası’na gidildiğinde banka sadece kredi kartı borcunu göz önüne almıyor. Banka kişinin riskini üzerinde bulunan başka ödemelere göre değerlendiriyor.

ALABİLENE AVANTAJLI FAİZ

5000 TL kredi kartı borcu olan vatandaşa 24 ay için çıkarılan ödeme planında ise 5.800 TL geri ödeme çıkarıldı. Faiz oranı gerçekten piyasa koşullarında oldukça avantajlı.