Ziraat Bankası kredi kampanyası var ama al alabilirsen

Kredi kartı borçluları için oluşturulan paketin ismi ‘Birleştiren İhtiyaç Kredisi' olarak açıklandı. Buna göre kredi kartı borç yapılandırmasında faiz 24 aya kadar yüzde 1.10, 60 aya kadar 1.20 olacak. Sozcu.com.tr olarak aradığımız Ziraat Bankası şubeleri kredi kartı kredisi için kefil şartı arandığını söyledi.
Ardından 5.000 TL kredi kartı borcu olan bir vatandaşla Ziraat Bankası şubesine ziyaret gerçekleştirdik. Vatandaşın üzerine aylık 3 bin TL ödemeli toplam 80 bin TL ev kredisi bulunuyor. Şube yetkilisi gün içerisinde gelen birçok müşteriye kredi kartı kredisi veremediklerini söyledi ve büyük bir ihtimalle ev kredisi borcundan dolayı bu vatandaşa da kredi çıkmayacağını belirtti.
Çünkü Ziraat Bankası’na gidildiğinde banka sadece kredi kartı borcunu göz önüne almıyor. Banka kişinin riskini üzerinde bulunan başka ödemelere göre değerlendiriyor.
5000 TL kredi kartı borcu olan vatandaşa 24 ay için çıkarılan ödeme planında ise 5.800 TL geri ödeme çıkarıldı. Faiz oranı gerçekten piyasa koşullarında oldukça avantajlı.
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