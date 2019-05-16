Konut satışları yüzde 18.1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı nisan ayı konut satış verilerini açıkladı.

Ülke genelinde konut satışları nisanda bir önceki 2018’in aynı ayına göre yüzde 18.1 oranında azalarak 84 bin 303 oldu.

Ocak ayında 72 bin 937, şubat ayında 78 bin 450, martta ise 105 bin 46 konut satıldığı dikkate alındığında yılın ilk dört ayında Türkiye'de 340 bin 806 konut el değiştirdi.

İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61.3 oranında azalış göstererek 10 bin 793 oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.6 azalarak 33 bin 443 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 39.6 oldu. İkinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.3 artış göstererek 50 bin 960 oldu.

Yabancılara satış yüzde 82 arttı

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,1 artarak 3 bin 720 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan 2019’da ilk sırayı bin 839 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 676 konut satışı ile Antalya, 210 konut satışı ile Ankara, 201 konut satışı ile Bursa ve 142 konut satışı ile Yalova izledi.

Nisan ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 533 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 395 konut ile Suudi Arabistan, 332 konut ile İran, 202 konut ile Kuveyt ve Rusya Federasyonu izledi.