İstanbul Havalimanı’na üç otel

İGA Havalimanı İşletmesi, İstanbul Havalimanı arazisinde 25 yıl süreyle kiraladığı arazide 255 milyon lira yatırımla üç otel inşa edecek.

İGA, İstanbul Havalimanı'nı inşa etmek ve 25 yıl boyunca işletmek amacıyla Kalyon – Cengiz – Mapa – Limak Ortak Girişim Grubu tarafından 7 Ekim 2013 tarihinde kuruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) için başvuruda bulunan İGA'nın sunum dosyasına göre İstanbul Havalimanı proje alanı içerisinde yapımı planlanan otel projesinin 3 farklı konfigürasyonda hizmet vermesi planlanıyor.

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İGA Airport City Otel'in inşa edileceği toplam alan miktarı 39 bin 569 metrekare olarak planlandı. Buna göre,

3 Yıldızlı Otel; 5 bin 506 metrekarelik alan üzerinde 631 oda, restoran, cafe-bar ve toplantı odaları yer alacak. 3 yıldızlı otel çamaşırhane ve otopark servisleri 4 yıldızlı otel ile ortak kullanılacak.

4 Yıldızlı Otel; 4 bin 506 metrekarelik alan üzerine 564 oda, 3 yıldızlı oteldeki hizmetlere ilaveten ikinci restoran, fitness-gym-spa alanları yer alacak. Otel bünyesinde kapalı yüzme havuzu yer alacak.

5 Yıldızlı Otel ve Balo Salonu; 5 bin 214 metrekarelik alan üzerine 555 oda, 4 yıldızlı oteldeki hizmetlere ilaveten 4 bin 394 metrekarelik alan üzerine 1500 oturma kapasiteli balo salonu yer alacak. Ayrıca 3 ve 4 yıldızlı otelden bağımsız çamaşırhane ve kuru temizleme hizmetleri yer alacak.

İGA Airport City Otel bünyesinde çeşitli boyut ve kapasitelerde toplam bin 750 oda yer alacak.

İnşaatının yaklaşık 30 ay sürmesi planlanıyor ve yatırım bedelinin 255 milyon lira olması ön görülüyor.

İGA Airport City Otel, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile yapılan ana sözleşmeye uygun olarak 25 yıl süreyle İGA tarafından işletilecek. 25 yılın sonrasında günü şartlarına göre yeni işletmeci bulunacak ya da anlaşma sağlanması durumunda aynı işletmeci ile devam edilecek.