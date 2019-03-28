1 engelli işçi alınacaktı, 212 kişi başvurdu

Yurt içinde işe yerleştirme hizmetleri hakkında yönetmelik kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ‘Sürekli İşçi' alımı için duyuru yapmıştı. Bir engelli, iki terör mağduru olmak üzere toplam üç ‘temizlik görevlisi' istihdam edecek olan emniyet, bu kişilerin belirlenmesi İŞKUR'a müracaat yapılmasını istemişti. Bugün İŞKUR yetkilileri kura çekimini gerçekleştirdi. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan kura çekilişi Kocaeli 6. Noter vekili Cabir Karahasanoğlu nezaretinde yapıldı.

212 ENGELLİ VATANDAŞ BAŞVURDU

Sadece 1 engelli işçi için gerçekleştirilen kuraya toplam 212 kişi başvuru yaptı. Kura ile dört asil, dört yedek isim belirlendi. Asil listede yapılacak olan mülakat sonrasında hak kazanan ilk isim istihdam edilecek. İki terör mağduru ise Kocaeli Valiliği tarafından tespit edilerek istihdam edilecek.