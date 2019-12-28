100 milyonluk vurgun yapan çeteden özgürlük mesajı: Baba geri döndü

Vatandaşların ihtiyaç ve ümitlerinden beslenerek artan dolandırıcılık suçu, toplumsal güveni yok ederken can yakmaya da devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin işledikleri onlarca suça rağmen, yasal boşluklardan faydalanıp serbest bırakılmaları ve elde ettikleri dudak uçuklatan rakamlar dolandırıcılık suçunu cazip hale getiriyor.

Dolandırıcılığı meslek haline getiren çetelerin 2019 yılı içerisinde en büyük vurgun yaptığı yöntem “Emlak Dolandırıcılığı” oldu.

İstanbul'da aralarında kadınların da bulunduğu 30 kişiden oluşan dolandırıcılık çetesi, internet ve radyolarda “Kimliği getir daireyi götür” şeklinde ilanlar verip, kurdukları emlak ofisleri üzerinden yüzlerce kişiyi dolandırdı.

POLİS YAKALIYOR

Hayali daireler, tarla olan arazileri arsa olarak gösteren, ipotekli daireler satarak 100 milyon lira vurgun yapan 30 çete üyesi İstanbul Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucu yakalanmıştı.

MAHKEMELER SERBEST BIRAKIYOR

Mağdur vatandaşlar tarafından teşhis edilen dolandırıcılar elde edilen deliller ışığında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak yaklaşık 60 gün cezaevinde kalan dolandırıcıların hepsi teker teker serbest bırakılmasına mağdurlar isyan etti.

Kısa süre içerisinde cezaevinden çıkan dolandırıcıların sosyal medya hesaplarından “Baba Geri Döndü”, “Mekanın Sahibi Geri Geldi” şeklinde paylaşımları yapması ise pes dedirtti.

VATANDAŞ KAN AĞLIYOR

Sözcü'ye konuşan mağdurlar ise defalarca dolandırıcılar tarafından tehdit edildiğini belirterek, “Hukuka olan güvenimiz yerle bir oldu. Dolandırıldığımız yetmediği gibi canımızla çocuklarımızla tehdit ediliyoruz. Polisin yaptığı operasyonla içimiz biraz rahatlamıştı ama mahkemenin verdiği bu karar bizi perişan etti” dedi.

DOLANDIRICILARIN SUÇ DOSYALARI KABARIK

Dolandırıcılık çetesinin önde gelen isimlerinden İsmet D.'nin resmî belgede sahtecilik, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından 26 kaydı, Vedat G.'nin kasten yaralama, otodan hırsızlık tehdit ve dolandırıcılık suçlarından 23 kaydı, Gazi Y.'nin kasten yaralama ve dolandırıcılık suçlarından 12 kaydı, Orhan Ö.'nün yaralama ve dolandırıcılık suçlarından 9 kaydı olduğu ortaya çıktı. Suç makinesine dönüşen şüphelilerin ellerini kollarını sallayarak dolaşmaları ise dikkat çekti.