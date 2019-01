12:30 Hadi ipucu sorusu 14 Ocak: UCIM derneğinin logoso nedir?

Hadi ipucu sorusu bugün bir denekten geliyor. Hadi'de 14 Ocak'ta ipucu sorusu UCIM derneğinin logosu oldu. Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin kısa adı ile UCIM kısa adı nedir?

12:30 Hadi yarışmasının ipucu sorusu belirlendi. Hadi ipucu sorusu sosyal yarışmanın medya hesabından, “UCIM, Saadet Özkan isimli bir öğretmenin kurduğu Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin kısa adı. Ülkemizde pek çok proje gerçekleştiren derneğin sloganı “çocuklar susmayacak UCIM yanlarında” olacakmış. Peki UCIM'in logosu nedir biliyor muyuz?” şeklinde paylaşıldı. İşte Hadi ipucu sorusunun yanıtı…

UCIM DERNEĞİNİN LOGOSU NEDİR?

YANIT: Kelebek

UCIM DERNEĞİNİN AMACI

Madde 4. Derneğin amacı bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak ; her nevi fiziksel, duygusal ve cinsel istismar ile her türlü ihmalden korumak ve önlemek için :

“çocuk istismar ve ihmali” ile ilgili:

a) Bilimsel yöntemlerle bilgi elde etmek ve üretmek,

b) Çocuk istismar ve ihmalinin önlenmesi ile ilgili bilgileri yaymak,

c) Çocukla ilgili alanlarda çalışanların bilgilerini ve deneyimlerini birbirlerine iletebileceği ortamı sağlamak,

d) Gerektiğinde çocukla ilgili alanlarda çalışanlara çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi, istismar ve ihmal edilen çocukların sağaltımı konusunda danışmanlık yapmak

e) Çocuk istismarı ile ilgili açılan , açılacak ve devam eden her türlü şikayet , dava ya da hukuki iş ve işlemde istismar mağduru çocuklara hukuki yardım sağlamak , dava ve işlerini takip etmek, yardım ve destek olmak,

g) 03.04.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan Çocuk haklarına dair sözleşmenin başvuru usullerine ilişkin ihtiyari protokolün ilgili maddelerine göre bireysel başvuruda bulunmak,

f) Konusu ve amacı ile ilgili her türlü ulusal ve uluslararası sosyal projeler hazırlamak ve uygulamak

g) Çocuk istismarı ile ilgili her türlü fiziksel ve ruhsal tanı , teşhis ve tedavi merkezi ile sığınma ve rehabilitasyon merkezleri açmak ve işletmektir.

Derneğin misyon cümlesi;

“ÇOCUK İSTİSMARINA HAYIR. ÇOCUK SUSAR SEN SUSMA”

Derneğin Sahip Olduğu Değerler;

Gönüllülük,

Karşılıksız Yardımseverlik,

Dürüstlük,

Güvenilirlik

olarak belirlenmiş olup SAADET ÖĞRETMEN ÇOCUK İSTSMARI İLE MÜCADELE DERNEĞİ siyasetle uğraşamaz.

Derneğin amacı hiçbir resmî kurum ve/veya kuruluşun amaçlarına aykırı olamaz.