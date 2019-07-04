129 yıllık logo değişti, tartışmalar başladı

Medeniyetlerin ve dinlerin beşiği olarak bilinen, pek çok farklı görüşten insanın bir arada huzur içinde yaşadığı Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart seçimleri sonrasında seçilen AKP'li başkan Veysi Şahin'in ilk işi belediye logosunu değiştirmek oldu. 1890 yılında kurulan belediyenin önceki logosunda Midyat'ta yaşayan farklı inanç gruplarına ait dini figürler yer alıyordu. O figürlerden biri de Ezidileri temsil eden melek Tavus'tu. Belediye tarafından hazırlatılan yeni logoda Tavus'a yer vermemesi, tartışmalara neden oldu.Vatandaşlar söz konusu binayı camiye benzetirken belediye, “Ezidilerin tapınağıdır” dedi. Ezidi tapınağının kubbesinin oval değil sivri olması ise tartışma konusu oldu.

FANİ İŞLERLE…

Belediyenin yeni logosunda kilise ve cami minareleri kullanıldı. Minarelerin ortasında ise camiyi andıran büyük kubbeli bir yapıya yer verildi. Vatandaşlar logonun uzaktan bakıldığında tek bir camiyi andırdığını belirterek tepki gösterdi. Konuyla ilgili Midyatlı ünlü oyuncu, senarist Sermiyan Midyat Sözcü'ye kısa bir değerlendirme yaptı. Midyat, “Midyat'taki insanların gönlündeki gani sevgi ve hoşgörüyü fani işlerle engellemek mümkün değildir. Bu yüzden konunun üzerinde durmaya değecek bir durum olduğunu düşünmüyorum” dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

AKP'li Midyat Belediyesi de konuyla ilgili başkan Veysi Şahin imzalı bir açıklama yayınladı. Söz konusu yeni logoda yer alan kubbeli yapının Ezidi tapınağı olduğunu ifade eden belediye açıklamasında şu ifadelere yer verdi. “Belediyemizin yeni logosunun hikayesi: Hilal içerisindeki kilise, Ezidi tapınağı ve cami sembolleri (3 dinin mabedleri) ay yıldızımız çatısı altında farklı medeniyetlerin unsurlarını temsil etmektedir. Yapının oturduğu 3 çizgili platform 3 medeniyeti (İslamiyet, Hristiyanlık, Ezidilik) sembolize etmektedir. Süzülen güvercinler sevgi, saygı çerçevesinde bir çatı altında yaşamayı betimlemektedir.”

HÜKÜMET KADIN FİLMİNİ ÇEKMİŞTİ

Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı olarak tanınan Sermiyan Midyat'ın da babannaesi olan Zekiye Midyat(Xate Hanım)'ın hayatını tüm Türkiye Hükümet Kadın filmi ile öğrenmişti. 1957 yılında Midyat’ta belediye başkanı olan Nuri Midyad’ın hayatını kaybetmesinin ardından eşi olan Zekiye Midyat (Xate) meclis kararıyla belediye başkanı seçilmiş ve bir süre belediye başkanlığı görevini yürütmüştü. Olayların aslına bağlı kalarak babaannesinin hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyan Sermiyan Midyat, yörenin tanıtılmasında da önemli rol oynamıştı.