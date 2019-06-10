Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

13 yaşındaki Berat’ın kahreden ölümü!

Sivas'ta, oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından vurulan Berat B. (13), hayatını kaybetti.

00:03 -
Haberler Gündem
13 yaşındaki Berat’ın kahreden ölümü!

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Başıbüyük köyünde yaşandı. İstanbul’da yaşayan ve tatil için köye gelen 8’inci sınıf öğrencisi Berat B., evde yanında kimsenin olmadığı sırada dedesine ait olduğu iddia edilen av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş almasıyla başından yaralanan Berat B. yere düştü.

İLGİLİ HABERKüçük kızın kopan parmağını aradılar!Küçük kızın kopan parmağını aradılar!

Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Berat B.’nin hayatını kaybettiği belirledi. Berat B.’nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABERAdana'da gölete giren genç boğulduAdana'da gölete giren genç boğuldu

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.  DHA

Son güncelleme: android-time 00:04 10.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more