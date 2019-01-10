19 ilde FETÖ operasyonu: Onlarca muvazzaf asker gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ye yönelik operasyonlar yurt içi ve yurt dışında aralıksız devam ediyor. Yalova merkezli 16 ilde gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 20 muvazzaf asker gözaltına alınırken; Konya merkezli 3 ilde yürütülen eşzamanlı operasyonlarda ise 12 muvazzaf asker gözaltına alındı. Öte yandan gerçekleştirilen operasyonlarda şahıslara ait dijital malzemelere de el konuldu.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma, elde edilen bilgi ve belgelerle genişletilerek birçok kentte yayıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin ankesör/kontorlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik Yalova merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Aydin, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kars, Muğla, Muş, Tunceli, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 16 ilde eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

DİJİTAL MALZEMELERE EL KONULDU

Yapılan baskınlarda 2 subay, 16 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 20 muvazzaf asker gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şahıslara ait dijital malzemelere el konuldu. konu ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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12 HAVA KUVVETLERİ PERSONELİ GÖZALTINDA

Konya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri personeli 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 15 muvazzaf astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah Konya merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli olduğu öğrenilen 12 muvazzaf astsubay gözaltına alındı. 3 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi. DHA