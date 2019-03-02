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Bin kişinin alınacağı iş için 600 bin nüfuslu şehirde 26 bin kişi başvuruda bulundu

2018 verilerine göre nüfusu yaklaşık 600 bin olan Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bin yeraltı pano üretim işçisi alımı için 26 bin 123 kişinin katıldığı kura töreni düzenlendi. Salona sığmayan kalabalık kura çekimini saatlerce dışarıda bekleyerek takip etti.

19:38 -
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Bin kişinin alınacağı iş için 600 bin nüfuslu şehirde 26 bin kişi başvuruda bulundu

Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bin yeraltı pano üretim işçisi alımı için kura çekimine sabahın erken saatlerinden itibaren büyük katılım oldu.

İşletmeye 26 bin 123 kişiden sadece bin kişi alındı. İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımlarıyla sabah saatlerinde başlayan programda salona sığmayan kalabalık kura çekimini saatlerce dışarıda bekleyerek takip etti. İşe girmek için saatlerce dışarıda soğuk havada bekleyen vatandaşlar 26 bin 123 kişi arasından seçilmeyi bekledi.

İHA

Katılımın yüksek olmasına rağmen ümitli olduklarını ifade eden vatandaşlar “Sabahtan beri bekliyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Hem ekrandan hem de internet sitelerinden takip ediyoruz. İnşallah herkes için hayırlısı olur” dedi.

BAŞVURU SAYISI NÜFUSUN YÜZDE BEŞİNE YAKIN

Zonguldak Valiliği’nin internet sitesinden yayımlanan son nüfus verilerine göre şehrin nüfusu, 599.698 kişi. Verilere göre 365.669 kişi hayatını şehir merkezinde idame ettirirken 234.029 kişi ise kırsal kesimde yaşıyor.

Kaynak: www.zonguldak.gov.tr/nufus

 

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Son güncelleme: android-time 20:13 02.03.2019
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