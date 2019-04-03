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3 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Heyecan dorukta 6 milyon liralık ikramiye!

Milli Piyango İdaresi'nin kuşkusuz en çok devreden ve en çok kazandıran oyunlarından biri Sayısal Loto... Son 3 çekilişte şanslı rakamları bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. 3.devirin ardından büyük ikramiye 4 milyon 126 lira olmuştu. Bu akşam 6 milyon lirayı aşması bekleniyor. İşte 3 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler...

19:58 -
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3 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Heyecan dorukta 6 milyon liralık ikramiye!

Sayısal Loto çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. Milli Piyango çekiliş heyei ve noter huzurunda düzenlenen çekilişlerde şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam ediyor. Bu akşam 21.45’te Milli Piyango’nun resmi internet adresinde Sayısal Loto çekilişi yayınlanacak.

3 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.45’te burada yer alacak.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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