31 Ekim Sper Loto sonuçları: Umutlar gelecek haftaya kaldı!

Bol bol devrederek dev ikramiyeler kazandıran Süper Loto'da şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam ediyor. Oyunu kazanmak için Süper Loto sonuçlarına göre 6 şanslı rakamı bilmek gerekiyor. Milli Piyango İdaresi kontrolünde ve noter huzurunda 21.15’de belirlenen kazandıran numaralar ile birlikte 31 Ekim Süper Loto sonuçları duyuruldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. 31 Ekim 2019 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu şu şekilde;

6, 22, 24, 28, 34 ve 46