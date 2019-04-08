Tallinn hangi ülkenin başkenti? 8 Nisan Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

Hadi öğlen yarışmasının ipucu sorusu ve cevabı belirlendi. Hadi sosyal medya hesabından ipucu sorusu, “Bugün sizlere Baltık Denizi kıyısında, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’nin 80 kilometre güneyinde yer alan bir başkenti soruyoruz sevgili hadiciler. Ana liman kenti olan Tallinn’in hangi ülkenin başkenti olduğunu biliyor musunuz?” şeklinde paylaşıldı. Peki Tallinn hangi ülkenin başkenti? 12:30 Hadi ipucu sorusunun yanıtı haberimizde.

TALLİNN HANGİ ÜLKENİN BAŞKENTİ?

Cevap: Estonya



TALLİNN’İN TARİHİ

Tallinn’in tarihi yerleri üç bölüme ayrılır:

“Katedral Tepesi”, Tallinn tarihinde merkezi otoritenin kurulduğu ilk yerdir. Önceleri piskopusun yönetiminde kalan Tallinn, daha sonraları soylular tarafından yönetilmeye başlamıştır. Günümüzde ise Estonya meclisi burada yer alır.

“Eski Kasaba”, eskiden sıradan Estonyalılar’ın yaşadığı bölümdür. 19. yüzyıla kadar Katedral Tepesi’nden bağımsız yönetiliyordu.

“Kırsal alan”, Eski Kasaba’nın güneyinde yer alan ve çiftçilerin yaşadığı bölümdür.

Tallinn’in tarihi sayısız işgaller ve saldırılarla doludur. En son II. Dünya Savaşı sırasında ağır bombardıman altında kalan kentin tarihi bölümü ayakta durmayı başarmıştır. Tallinn 1997’de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası listesine eklenmiştir.

15. yüzyılda inşa edilen 159 metre yüksekliğindeki gotik mimarisiyle Aziz Olaf Kilisesi, Avrupa’daki uzun yapıydı. Yangınlar yüzünden, kilisenin tekrar restore edilmiş olmasına karşın, yapının bugünkü boyu 123 metreye inmiştir.