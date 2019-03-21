9’uncu kattan düşmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece İnönü Mahallesinde 14 katlı bir rezidansta önceki gün meydana gelen olayda 9. kattan bir kadın düşmüştü. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre sitenin güvenliğinin yanına gelen telaşlı bir kişi “Ebru adlı bir kız kendisini aşağı attı.” dedikten sonra ortadan kaybolmuştu. Site güvenliği yaptığı araştırmada genç kızın cesedini bulmuştu. Polis tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada, hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki Ebru Erdem olduğu belirlendi.

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Polis tarafından aranan, genç kızın düştüğünü ihbar eden Serkan T. de Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Ebru Erdem ile bir süredir birlikte oturdukları öğrenilen Serkan T.’nin verdiği ilk ifadesinde, Ebru Erdem’in pencere pervazında oturduğunu, odaya girdiğinde ise bir anda kendisini boşluğa bıraktığını söylediği öğrenildi.

Yetkililer ölümle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söylediler. DHA