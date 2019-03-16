Adalar’a CHP çıkartması!

Uzun ve başarılı bir gazetecilik kariyerinin ardından yönünü siyasete çeviren ve Adalar CHP Belediye Başkan adayı olan Erdem Gül iddialı. “Tüm Türkiye'de kutuplaşmanın yaşadığı bir ortamda, Adalar'ı barış ve dayanışma örneği haline getireceğiz” diyen Gül, bunun da Adalar'daki nüfus mozaiğini koruyup güçlendirerek yapmayı planladığını söyledi. Gül'le birlikte Büyükada'da esnaf ziyareti yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise “Erdem Gül bugüne kadar hep halkın sorunlarını yazdı şimdi ise bizzat bu sorunları çözmek için elini taşın altına koydu” dedi.

GAZETECİ DAYANIŞMASI

Gül'ün seçim çalışmasına her ikisi de gazeteci kökenli olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile eski milletvekili Barış Yarkadaş da katıldı. Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül ile İlçe Başkanı Ercan Akpolat’ın karşıladığı CHP’li heyet, önce seçim bürosunu ziyaret etti. Ardından ise büronun önünde partililerle halay çekti.

Kalabalık bir partili topluluğu ile Adalar esnafını ziyaret eden CHP’liler, esnaflardan Erdem Gül için oy istedi. Bu sırada bir manavı da ziyaret eden Gürsel Tekin, “AKP tarımı bitirdi. Fiyatlar cüzdanları yakıyor. Halkımız AKP yüzünden temel ihtiyaç maddelerini bile alamıyor. Bu çileye 31 Mart’ta son vereceğiz” dedi.

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş ise “Erdem Gül, AKP’nin yaşam kalitesini ve siluetini bozmaya çalıştığı Adalar’a gözü gibi bakacak ve rantiyerlere taviz vermeyecektir” diyerek CHP’ye oy verilmesi çağrısında bulundu.

CHP Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül ise “Burayı bir özgürlük, barış ve mutluluk adası haline getireceğiz. Adalar halkı büyük bir dayanışma örneği göstererek geleceğine sahip çıktığını ortaya koyuyor” diye konuştu. Gül, “Adalar'dan İstanbul'a bakınca kasvet ve mutsuzluk görünüyor. Bunun değişimi Adalar'da ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde 31 Mart'la birlikte değişecek” diye konuştu.

Adalar'da “tam bir dayanışma ruhu” ile çalıştıklarını da anlatan Gül, “En küçük bir çatışmanın bile olmadığı bu bölgedeki dayanışma ile tüm Türkiye'ye örnek olacağız” dedi