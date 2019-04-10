Adli sicil kaydı nedeniyle başkanlık CHP yerine HDP’ye verildi

Muş’un Rüstemgedik beldesinde seçimi kazan CHP adayının mazbatası, adli sicil kaydı nedeniyle verilmedi. İkinci sırada seçilen HDP adayına mazbata vermeye karar veren YSK’ya HDP’den tepki geldi.

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HDP’den yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“Kabul Etmiyoruz Muş Rüstemgedik Beldesinde seçilen CHP adayına adli sicil kaydı nedeniyle mazbatası verilmedi. YSK, 2nci sıradaki HDP adayına mazbata verilmesine karar verdi. İlkesel olarak kabul etmiyoruz. Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez. Burada seçim yenilenmelidir

Aday için kısıtlılık halini YSK'nin başvuru esnasında değerlendirmemesi tam bir hukuksuzluktur. YSK, iktidar yanlısı icraatine bir yenisini eklemiştir.”