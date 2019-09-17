Adnan Oktar ve örgütü yargılanıyor

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 167’si tutuklu 226 sanık hakkında açılan davada savunmalara geçildi. Sabah saatlerinde başlayan duruşmada ilk olarak sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. Duruşma salonunda yer alan birçok sanığın kimlik tespitinin yapılmasının ardından mahkeme heyeti başkanı, duruşma usul ve işleyişine ilişkin uyarılarda bulundu. Mahkeme başkanı daha sonra savunmasını yapmak üzere sanık Adnan Oktar'ı kürsüye çağırdı. Bu sırada söz isteyen sanık avukatları, usule ilişkin itirazlarının olduğunu ve ilk olarak bu itirazlarının alınmasını istedi.

“DAVA ANADOLU ADLİYESİ’NDE GÖRÜLSÜN”

Söz alan sanık avukatları, operasyon merkezinin Anadolu yakasında olduğunu, iddianamede örgüt lideri olarak yer alan Adnan Oktar'ın Anadolu yakasında gözaltına alındığını, aynı şekilde sanıkların büyük çoğunluğunun bu yakada gözaltına alındığını kaydettiler. Avukatlar, bu nedenlerle Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nin yetkisiz olduğunu, davanın Anadolu Adliyesi’nde görülmesi gerektiğini kaydettiler.

Söz alan bazı sanık avukatları da öncelikle kimlik tespitlerinin tamamlanması gerektiği konusunda itirazlarda buldu. Bazı sanık avukatları ise, tutuklu olarak yer alan avukatlar yönünden Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınmadığını ve bu konuda izin alınması gerektiğini kaydettiler. Söz alan müşteki avukatları ise müştekilerin dinlenildiği sırada davanın kapalı oturumda görülmesi gerektiği yönünde talepte bulundu.

TALEPLER REDDEDİLDi

Taleplere ilişkin kısa bir ara veren mahkeme, taleplerin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddine karar verdi. Mahkeme, müştekilerinin dinlenilmesi sırasında davanın kapalı oturumda görülmesine ilişkin talebi ise müştekilerin daha sonra dinleneceğinden bu aşamada reddine karar verdi. İddianamenin özetini okuyan mahkeme heyeti, savunmasını yapmak üzere sanık Adnan Oktar'ı kürsüye çağırdı. Duruşmada sanık Adnan Oktar'ın savunmasına geçildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü’nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

ADİL SERDAR SAÇAN: İSTEDİKLERİ KADAR İNKAR ETSİNLER

ADNAN Oktar ve grubuna yönelik açılan ve bugün Silivri´de görülmesine başlanan davada müşteki sıfatıyla yer alan eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan, duruşmadan çıkarak açıklama yaptı.

Adnan Oktar’ın duruşmada savunmasını yaptığını belirten Adil Serdar Saçan, “Kendisine yapılan suçlamalara cevap vermeye çalışıyor ama hep ‘İngiliz devleti onu aldırmış, onu aldırınca dolar yükselmiş, mübarek bir insanmış. İslam onların omuzlarında yükseliyormuş’ gibi abuk subuk şeyler söylüyor. Somut suçlamalarla ilgili ‘Ben niye öyle yapayım ki, niye böyle yapayım ki´ diyor. İngiliz derin devleti yapmış operasyonu. İngilizler demek ki operasyon yapmaya başlamış Türkiye´de.” diye konuştu.

Adnan Oktar´ın savunmasına devam edildiğini belirten Saçan, “İstedikleri kadar inkar etsinler. Dosyalar konuşur, yazılı belgeler konuşur” dedi. (İHA/DHA)