Adana’da ‘turuncu’ alarm!

Adana’nın Yüreğir ilçesinde suyla dolan yolda ilerlemeye çalışan işçi servisi ile dolmuş arızalandı. 20 kişinin mahsur kaldığı araçlar, çevredekilerin yardımıyla itilerek sudan çıkarıldı.

İlçedeki bir okulun öğrencileri de binanın bulunduğu sokaktaki su birikintisi nedeniyle okula giremedi. İmamoğlu ilçesinde belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, ilçede yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlar bilgilendirildi.

300 METRE SUDA SÜRÜKLENDİ

Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Sabri Talhan Kocaman akıntıya kapıldı. Çamurlu suda sürüklenen çocuğun çığlığını duyarak yardıma koşan vatandaşlar duruma müdahale etti. Akıntıdan kurtarılarak hipotermi tanısıyla hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocuğu kurtaran vatandaşlardan otobüs şoförü Fatih Çakıcıoğlu, “Ayağı kaydı ve suya düştü. İnsanın aklına tabii o anda bir şey gelmiyor, direkt arkasından koştum 300 metre kadar suda sürüklendi. En son suya battığında yakaladım” diye konuştu.

İlçede servis minibüsüyle suda kalan İlker Oflaz’ın imdadına ise itfaiye ekipleri yetişti. Seyhan ilçesinde de etkili olan su baskınlarında çok sayıda aracın suda kaldığı görüldü.

117 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Kentte gece boyu etkili olan şiddetli yağışla birlikte metrekareye 117 kilo yağış düştüğü bildirildi. Meteoroloji Bölge Müdürü Serdar Aygün, şiddetli yağışın bugün de etkisini sürdürmesini, perşembe günü ise azaltmasını beklediklerini söyledi.

4 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Adana Valiliği dün, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir’de eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri de sağanağın günlük yaşamı olumsuz etkilemesi üzerine çalışma başlattı. ASKİ’den yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyetini gidermek için ekiplerin 24 saat mesai yaptığı belirtildi.