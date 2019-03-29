Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar kimdir?

AK Parti ile MHP, Ardahan'da ittifak yaptı ve ortak aday olarak Yunus Baydar'ı belirledi. Yunus Baydar'ın mesleği veteriner hekimliktir ayrıca evli ve 3 çocuk babasıdır. Seçmenler, Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyor. Peki Yunus Baydar kimdir, kaç yaşındadır? İşte Yunus Baydar hakkında merak edilenler...

20:02 -
Haberler Gündem
AKP Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar kimdir?

AK Parti ve MHP’nin yani Cumhur İttifakı’nın Ardahan’da ortak adayı Yunus Baydar oldu. Yunus Baydar, Ardahan Merkez Yanlızçam köyünde 1976 yılında doğdu. İlk ve orta okulu Yanlızçam’da okudu. Liseyi Bursa’da Orhanlı Lisesinde okuyan Baydar, 1993 yılında Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner fakültesine girdi.

1998 yılında fakülteyi bitiren Baydar daha sonra 15 yıldır Ardahan merkezde serbest veteriner hekim olarak çalışmaya başladı. 2009 yerel seçimlerinde AK Parti’den merkez ilçe 1.sıra adayı olarak İl Genel Meclis üyesi seçildi.

2010 yılında İl Başkanı olarak atanan Baydar, 2012 de yapılan il kongresinde tekrar İl başkanlığına seçildi.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more