AKP Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar kimdir?

AK Parti ve MHP’nin yani Cumhur İttifakı’nın Ardahan’da ortak adayı Yunus Baydar oldu. Yunus Baydar, Ardahan Merkez Yanlızçam köyünde 1976 yılında doğdu. İlk ve orta okulu Yanlızçam’da okudu. Liseyi Bursa’da Orhanlı Lisesinde okuyan Baydar, 1993 yılında Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner fakültesine girdi.

1998 yılında fakülteyi bitiren Baydar daha sonra 15 yıldır Ardahan merkezde serbest veteriner hekim olarak çalışmaya başladı. 2009 yerel seçimlerinde AK Parti’den merkez ilçe 1.sıra adayı olarak İl Genel Meclis üyesi seçildi.

2010 yılında İl Başkanı olarak atanan Baydar, 2012 de yapılan il kongresinde tekrar İl başkanlığına seçildi.