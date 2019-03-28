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AKP Erzurum Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen kimdir?

Mehmet Sekmen, 2014 Yerel Seçimleri'nde AKP'den Erzurum Belediye Başkanı seçilmişti. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde de aday gösterilen Mehmet Sekmen'in hayatı seçmenler tarafından merak ediliyor. İşte Mehmet Sekmen hakkında merak edilen gelişmeler...

19:04 -
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AKP Erzurum Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen kimdir?

Mehmet Sekmen, 61 yaşındadır, Erzurum Belediye Başkanıdır. Mehmet Sekmen, 25 Ocak 1958, Erzurum Pazaryolu’nda dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirmiştir.

Kamu ve özel sektörde yöneticilik, Serbest Muhasebecilik, bir dönem Samandıra, iki dönem Kartal Belediye Başkanlığı, Kartalspor Kulüp Başkanlığı ve 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı, TBMM XXII.ve XXIII. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapmıştır. 30 Mart 2014 Belediye seçimlerinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan’ı seçilmiştir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

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