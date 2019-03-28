AKP Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı kimdir?

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’nin Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı oldu. Peki Rasim Arı kimdir? İlahiyat fakültesi mezunu olan Arı, 2001 yılında Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak siyaset hayatına başladı. İşte Rasim Arı hakkında bilinmeyenler…

RASİM ARI KİMDİR?

Rasim ARI, 1975 Nevşehir doğumludur. 1989 yılında eğitim görmeye başladığı Nevşehir İmam Hatip Ortaokulu'nun ardından 1993 – 1996 yılları arasında Pendik İmam Hatip Lisesi'nde eğitim görmüştür.

1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimine başlarken 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

2001 yılında Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak siyaset hayatına başlayan Arı, 2007 yılında AK Parti'den Nevşehir Milletvekilliği için Adaylığını koymuştur.

2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Danışmanlığı görevine getirilmiş bürokrasi hayatına sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun danışmanı olarak devam etmiştir.