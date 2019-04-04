AKP’li başkan: Oy vermeyen hizmet alamayacak

Samsun’da 31 Mart yerel seçimlerinde 19 Mayıs İlçesinden belediye başkanı seçilen AKP'li Osman Topaloğlu’nun oy verenlerin en iyi hizmeti alacağını vermeyenlerin ise alamayacağını söylemesi tepki çekti. Seçim sonrası kalabalık bir vatandaş grubuna konuşma yapan Topaloğlu, “Bazı mahallerde sıkıntılar var. Bu sıkıntılar düzelir diye bekledik ama olmadı. Listeleri tek tek inceleyeceğim. 2014 ve 2019 arasındaki değişikliklere bakacağım. Öyle oy vermemişsin beton yol alacaksın, yok öyle. Bundan sonra oy veren en iyi hizmeti alacak, vermeyen en son alacak” diye konuştu.

Sosyal medya hızla yayılan görüntüler üzere ilçe halkı bu 2. dönemi olacak olan belediye başkanına tepki gösterdi.