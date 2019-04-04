Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP’li başkan: Oy vermeyen hizmet alamayacak

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde AKP’den Belediye Başkanı seçilen Osman Topaloğlu, seçimi kazandıktan sonra yaptığı zafer konuşması şaşkına çevirdi. Topaloğlu konuşmasında “Öyle oy vermemişsin beton yol alacaksın, yok öyle. Oy veren en iyi hizmeti alacak, vermeyen alamayacak" dedi.

İsmail AKDUMAN / Samsun
09:51 -
Haberler Gündem
AKP’li başkan: Oy vermeyen hizmet alamayacak

Samsun’da 31 Mart yerel seçimlerinde 19 Mayıs İlçesinden belediye başkanı seçilen AKP'li Osman Topaloğlu’nun oy verenlerin en iyi hizmeti alacağını vermeyenlerin ise alamayacağını söylemesi tepki çekti. Seçim sonrası kalabalık bir vatandaş grubuna konuşma yapan Topaloğlu, “Bazı mahallerde sıkıntılar var. Bu sıkıntılar düzelir diye bekledik ama olmadı. Listeleri tek tek inceleyeceğim. 2014 ve 2019 arasındaki değişikliklere bakacağım. Öyle oy vermemişsin beton yol alacaksın, yok öyle. Bundan sonra oy veren en iyi hizmeti alacak, vermeyen en son alacak” diye konuştu.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 31 Mart’taki seçimlerde belediye başkanı seçilen AKP'li Osman Topaloğlu

Sosyal medya hızla yayılan görüntüler üzere ilçe halkı bu 2. dönemi olacak olan belediye başkanına tepki gösterdi.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 09:54 04.04.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more