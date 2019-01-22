AKP’li belediyeye icra şoku!

Bursa’nın Orhangazi Belediyesinden alacağını tahsil edemeyen bir kişi, belediyeyi icraya verdi. İcra memurları bugün belediyeye giderek, sandalye ve bilgisayara el koydu.

İsmi açıklanmayan alacaklı da el konulan malzemeleri almak için belediyenin önüne kamyon ile yanaştı.

AVUKAT DEVREYE GİRDİ HACİZ İŞLEMİ DURDURULDU

Belediyenin önüne yanaşan kamyona eşyalar yüklendiği sırada belediye avukatının duruma el koyarak haciz işlemini durdurduğu öğrenildi. El konulan malzemeler yeniden belediyeye teslim edildi.