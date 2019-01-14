Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP’li mevcut başkan aday gösterilmedi yüzlerce kişi toplandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinin AKP’li mevcut Belediye Başkanı Münür Şahin’in tekrar aday gösterilmemesi üzerine belediye binası önünde toplanan yüzlerce kişi duruma tepki gösterdi. Başkan kalabalığa yaptığı açıklamada, "Bizler sizlerle birlikte bu güzel hizmetleri yaparken bir avuç rantçı, çıkarcı, hain bilgi kirliği ile fitne ve fesatla algı oluşturmuş" dedi.

android-time 15:26
Haberler Gündem
AKP’li mevcut başkan aday gösterilmedi yüzlerce kişi toplandı
Bilecik’in Osmaneli ilçesinin AKP’li mevcut Belediye Başkanı Münür Şahin’in tekrar aday gösterilmemesi üzerine belediye binası önünde toplanan yüzlerce kişi duruma tepki gösterdi. Başkan kalabalığa yaptığı açıklamada, "Bizler sizlerle birlikte bu güzel hizmetleri yaparken bir avuç rantçı, çıkarcı, hain bilgi kirliği ile fitne ve fesatla algı oluşturmuş" dedi.

2014 yılında AKP'den Osmaneli Belediye Başkanı seçilen Münür Şahin, 31 Mart günü yapılacak yerel seçimler öncesi partisinden aday gösterilmedi. Bunun üzerine yüzlerce kişi belediye binası önüne toplandı. “Dik dur eğilme Osmaneli seninle” sloganları atan kalabalığa seslenen Başkan Münür Şahin, “Bizler sizlerle birlikte bu güzel hizmetleri yaparken bir avuç rantçı, çıkarcı, hain bilgi kirliği ile fitne ve fesatla algı oluşturmuş. Bu algılar ne yazık ki aklın mantığın, hizmetin önüne geçmiş. Sonuçta bir dönem daha hizmete devam edeceğimizi düşünürken farklı bir durumlar karşılaştık. Tabii ki partimizin bu kararına saygı duyuyoruz. Ancak bu karar verirken milletin isteğinden ziyade bu algı oluşturan menfaatçi grubun bilgi kirliliğinin etkin olduğunu üzülerek gördük ve sineye çektik.

İLGİLİ HABERBelediye başkanını zorla arabaya bindirmeye çalıştılarBelediye başkanını zorla arabaya bindirmeye çalıştılarresim3_7168639

Sizlerle artık vedaya hazırlanırken, bugün bu sürpriz durumla karşılaştık. Öncelikle destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi milletin gücünün üzerinde hiç bir güç yoktur. Millet ne derse biz hizmetkârlar uymak durumundayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun” dedi.

resim1_7168636resim4_7168635

Kalabalık, Başkan Şahin'in konuşmasından sonra sloganlar atarak dağıldı.

belediye

Osmaneli Belediyesi’nin internet sitesinde Münür Şahin’e destek haberleri yayınlandı.

İHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 15:4414.01.2019
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar