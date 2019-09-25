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AKP’li vekilden Mansur Yavaş’a destek: Bu erdemli duruşu takdir etmemiz gerekir

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için "Malumun ilamı olarak bu sözler dikkatimizi bile çekmemesi gerekirken, kim olursa olsun, siyasi görüşüne, partisine bakılmaksızın bu erdemli duruşu takdir etmemiz ve demokratik tepki kültürünün gereği olarak takipçisi olmamız gerekir" dedi.

15:24 -
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AKP’li vekilden Mansur Yavaş’a destek: Bu erdemli duruşu takdir etmemiz gerekir

Mansur Yavaş’ın “Olur da belediyede benim göreve getirdiğim bir arkadaşım yanlışa düşer, zulmeder, harama meyleder, hakkı korumazsa, sizler de hakkın korunması yolunda karşıma dikilmezseniz 5 buçuk milyon hemşehrimize, tüm Türkiye’ye, hem bu dünyada hem de ahirette hesap vermek zorunda kalırsınız. Bu yaştan sonra ne haram yemenin, ne haram yedirmenin riskine dahi girecek değilim. O yüzden yapılan iyi ve kötü ne varsa tarihe miras kalacak” şeklindeki sözlerinin yer aldığı bir görseli paylaşan Yeneroğlu, “Kim olursa olsun, siyasi görüşüne/partisine bakılmaksızın bu erdemli duruşu takdir etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Yeneroğlu, şu paylaşımda bulundu

AKP Ankara istanbul Mustafa Yeneroğlu Türkiye Twitter YouTube
Son güncelleme: 15:28 25.09.2019
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