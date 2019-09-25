AKP’li vekilden Mansur Yavaş’a destek: Bu erdemli duruşu takdir etmemiz gerekir

Mansur Yavaş’ın “Olur da belediyede benim göreve getirdiğim bir arkadaşım yanlışa düşer, zulmeder, harama meyleder, hakkı korumazsa, sizler de hakkın korunması yolunda karşıma dikilmezseniz 5 buçuk milyon hemşehrimize, tüm Türkiye’ye, hem bu dünyada hem de ahirette hesap vermek zorunda kalırsınız. Bu yaştan sonra ne haram yemenin, ne haram yedirmenin riskine dahi girecek değilim. O yüzden yapılan iyi ve kötü ne varsa tarihe miras kalacak” şeklindeki sözlerinin yer aldığı bir görseli paylaşan Yeneroğlu, “Kim olursa olsun, siyasi görüşüne/partisine bakılmaksızın bu erdemli duruşu takdir etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

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