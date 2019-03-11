AKP’ye yakın gazetecilerden ‘feminist yürüyüşü’ açıklaması: Ezanı ıslıklamadılar

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, iktidara yakın gazeteci arkadaşlarına feminist gece yürüyüşünde ezanın ıslıklanıp ıslıklanmadığını sordu.

Erdoğan, 8 Mart’ta İstiklal Caddesi’nde düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü sırasında “ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik edildiğini” öne sürmüştü. Ve miting alanlarında video göstererek bu konuda tartışmalara neden olmuştu.

Sevilay Yılman, feministlerin gece yürüyüşünü köşesine taşıyarak, olayın aslını aktardı.

İŞTE O YAZI:

Feministlerin yürüyüşü ve ezan protestosu

8 Mart gününün akşamı Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde yapılan ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yürüyüş ile ilgili tartışmaları biliyorsunuz.

Yürüyüşe katılanların ezanın okunması sırasında ıslıklar çalarak ezanı protesto ettiği iddia ediliyor.

Görüntüleri izlediniz mi bilmiyorum ama izlediklerimden hareketle şunu söyleyebilirim ezan okunduğu sırada yürüyenlerin ıslık çaldığı, slogan attığı bal gibi bir gerçek.

Ancak şunu öğrendim ki o gerçeğin nedeni ezanı protesto etmek için değilmiş.

Nereden biliyorum?

Evet. Orada değildim ama o an işleri gereği orada olan iki gazeteci arkadaşım vardı ve dün onları aradım.

İkisi de iktidara yakın medyada çalışan bu muhabir arkadaşlara işin esasını sordum.

Ezan okunduğu sıradaki alkışların, ıslıkların, atılan sloganların öncesinde de sonrasında da devam ettiğini dolayısıyla ezanı protesto için yapılıp yapılmadığını anlayamadıklarını söylüyorlar.

Hatta bu arkadaşlardan biri şöyle diyor; “Ben saat 18.00 gibi gittim İstiklal Caddesi'ne… O saat itibarı ile başladı zaten ıslıklar, alkışlar, sloganlar ve saat 21.30'a kadar yani kalabalık dağılana kadar da devam etti. Genellikle polisi protesto için bağırış çağırış vardı zaten. Çok kalabalık ve gürültülü bir ortamdı. Açıkçası ben o gürültüde ezan sesini duymadım. O nedenle yorum yapamayacağım…”

Muhabir arkadaşlar böyle aktarıyor durumu…

Zaten feministlerin yürüyüşünü düzenleyen komite tarafından da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Ve o açıklamada iddialar kesin bir dille reddedildi…

Hal böyleyken zannımca bu iddiaları devam ettirmek doğru değil.Toplumda yeni gerginliklere yol açacak ve arzu etmeyeceğimiz manzaraların yaşanmasına sebep olacak; “Ezanı protesto ettiler” ithamlarını bir an evvel sonlandırmak ülkenin hayrına olacaktır.