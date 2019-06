AKP’ye yakın isimler seçim sonuçları için ne dedi?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek: “Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı, tebrik ediyorum. Melih Gökçek olarak her zaman şunu söylemişimdir… Halka rağmen siyaset yapılmaz… Madem ki millet böyle bir karar vermiştir, halka kulak verip siyasetimizdeki yanlışları görüp yolumuza devam etmeliyiz. Bir müsi̇bet bin nasihattan evladır…

AKP İstanbul Milletvekili, AKP MKYK Üyesi Mustafa Yeneroğlu: “Ahlâkî üstünlüğü kaybettiğimiz için Istanbul'u kaybettik. Samimî öz eleştiri yaparak yeniden ümit olabiliriz. Bunun için geçmişi ve mitleri bırakıp geleceğe ve gençlerin hayallerine bakmalı, rasyonalite, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve temel haklara odaklanmalıyız.”

AKP kurucusu, eski AKP milletvekili, AKP MKYK üyesi Burhan Kuzu: “17 yıldır aralıksız olarak tek başına iktidar olan bir partinin mensupları olarak demokrasiye ve millet iradesine her zaman saygı duyduk. İstanbul halkı bugün seçimini yapmıştır. Sonuç, başımız gözümüz üzerinedir. Sayın İmamoğlu'nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum.”

AKP Grup Başkan Vekili Tokat Milletvekili Av. Özlem Zengin: “Demokrasi gücünü sandıktan seçimden alır… Millet iradesi Türkiye'nin teminatıdır.”

Yazar Hilal Kaplan: “#MilletinKararı demiştik, baş göz üstüne.. CHP, iktidar olmanın ve bunu çoklu ortaklarla yürütmenin zorluğunu nasıl aşacak & Ak Parti, İstanbul'da muhalefet olarak neler yapacak, onu gözlemleyeceğiz. ‘Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır' diye yola çıkan yeise kapılmaz.”

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar: “Hayırlı uğurlu olsun. Sandıkta tecelli eden milli iradeye saygı duymak, demokratik olgunluktur. Seçim aslında 6 Mayıs'ta kaybedilmişti. Milletle inatlaşılmaması gerçeğini, 17 yıl sonra biz de öğrendik. Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgi verenler için şimdi hesap zamanı.”

Gazeteci-Yazar İsmail Kılıçarslan: “İmamoğlu kazandı. İstanbul için hayırlısı olsun. Bu seçim sadece ‘siyasal' sonuçlar içermiyor. Daha ziyade sosyolojik çıktıları üzerinden konuşulacak bir seçim oldu. Yaşayalım, görelim. Her zaman söylediğimi söyleyeyim: Halkın tercihi hemen her seferinde saygıdeğerdir ve hemen her seferinde dersler içerir.”

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan: “Seçim geride kaldı, ileriye bakıyoruz. Seçimsiz geçecek 4 yılın motivasyonuyla 2023 hedeflerimize odaklanacağız. Hatırası büyük olan bu şehirde küçük hesaplarla liderini, tabanını ve gönlü İst'da olan milyonları üzenler için de muhasebe ve muhakeme dönemi! ‘Toparlanın gitmiyoruz'”

Gazeteci Cem Küçük: “Bu sonuç kabul edelim ki AK Parti için hezimettir.”

Eski Anadolu Ajansı genel müdürü gazeteci Kemal Öztürk: “Artık @Akparti için muhasebe zamanı değil, hesap sorma dönemi başladı. Siyasette, medyada, bürokraside bu hezimetin sorumluları var. Kim olduklarını herkes iyi biliyor. Bunlardan hesap sorulmazsa millet nasıl hesap soracağını bugün gösterdi. KararMilletin.”

Gazeteci Cemil Barlas: “Herkese geçmiş olsun. Hani demokrasi yoktu, diktatörlük vardı?”

AKP eski milletvekili: “Biz seferle yükümlüyüz. Zafer Allah'tandır. Yalnız başımıza kalsak da davamızdan dönecek değiliz. Reis'i yaşadığı sürece yalnız bırakacak namertlerden olmayız. Hoşumuza gitmeyen bir şey hakkımızda hayırlı olabilir. Yanlışlarımızdan ders çıkartarak yolumuza aşkla devam edeceğiz.”

