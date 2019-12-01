Akrep yetiştirme tesisi kuran vatandaş cezayı duyunca şoke oldu

20 gün önce Mardin’de Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hekim Çaka’ya ait evin bodrum katında ele geçirilen 217 canlı akrep, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.

50 BİN LİRA HARCAMIŞ!

Hakkında işlem başlatılan Çaka’ya Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce “biyolojik çeşitliliği tahrip etmek” suçundan 60 bin 163 lira ceza verildi.

Çaka, evinin bodrumunda akrep yetiştirme tesisi kurma girişiminde bulunduğunu ancak gelirinin yetersizliği nedeniyle oluşturamadığını savunarak, “50 bin liradan fazla harcadım ancak yetmedi. Bana 60 bin163 lira ceza verildi. Böyle bir ceza verildiğini bilmiyordum.” dedi. (AA)