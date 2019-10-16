Akşener: Türkiye’nin geleceği açısından 3 belde çok kıymetli

Akşener, 31 Mart Yerel Seçimlerinde partisinin kazandığı belediye ziyaretlerine Muş’tan başladı. Muş Sultan Alparslan Havalimanı’nda partililerce karşılanan Akşener, sırasıyla Kırköy, Yeşilova ve Sarıpınar belde belediyelerini ziyaret etti.

Belediye başkanlarından çalışmalar hakkında bilgi alan Akşener, ziyaretinde karşılaştığı çocuklarla fotoğraf çektirdi.

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“AYIRT ETMEDEN HİZMET EDECEĞİZ”

Akşener, Muş’un kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, “Muş’ta 3 belde belediyesi kazandık. Batı’da bir büyükşehir almayı elbette çok isterdik ama buradaki 3 belde belediyesine çok sevindik. Türkiye’nin geleceği açısından benim için bu 3 belde çok kıymetli. Güneydoğu’yu seviyorum. 25 yıldır aktif politika yapan bir insanım. İkinci referandumda Bitlis ve Muş’a gelmiştim. Hiç kimseyi ayırt etmeden hizmet edeceğiz” dedi.

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“İYİ PARTİ ARTIK KALICI”

Kazandıkları 3 belde belediyesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye olacağını belirten Akşener, “Umarım siyasi tercihinden dolayı bu beldelerimiz iktidarın olumsuz bir tavrıyla karşılaşmaz. Her engeli yıka yıka geldik, bunu da aşarız. Merak etmeyin yalnız olmayacaksınız.” ifadesini kullandı. Belde ziyaretlerinin ardından İYİ Parti İl Başkanlığına geçen Akşener, burada yaptığı konuşmada, “Partiyi kurarken çok zorluklar çektik. İYİ Parti artık var, kalıcı, itibarlı ve insanların kötü bakmadığı bir partidir” dedi. AA