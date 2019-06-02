Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı sokakta anıldı

Gezi olayları sırasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünün 6'ncı yıldönümünde saldırıya uğradığı sokakta tören düzenlendi. Törene Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, babası Şahap Korkmaz, Ağabey Gürkan Korkmaz, ablası Melike Korkmaz, TİP Hatay milletvekili Barış Atay, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

SOKAĞA İSMİ VERİLSİN

Anma törenine katılanlar sık sık ‘Ali İsmail Korkmaz onurumuzdur', ‘katiller halka hesap verecek', ‘direne direne kazanacağız' şeklinde sloganlar attılar.

Anma töreninde konuşan Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Mehmet Akif Aladağ, “Gezi Parkı İsyanı'nın 6'ıncı yılında buradayız. Burası Sanayici sokak, İstanbul için Taksim ne kadar anlamlı ise Eskişehirliler için burası o kadar anlamlıdır. Çünkü o güzel atlara binip aramızdan ayrılan güzel çocuklardan birisi olan sevgili Ali İsmail'in yaşamına kast edildiği yerdir. Buradan değerli belediye başkanlarımıza bir çağrı yapalım. Bu sokağın adını ‘Ali İsmail Sokak' koyarak buraya Ali'mizin destanına layık bir heykel dikerek yaşananları kimsenin usla unutmasın izin vermeyelim” dedi.

RAHAT UYUYABİLİYOR MUSUNUZ?

Törende gözyaşları içerisinde konuşan Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, bölgede oturan vatandaşlara seslenerek, “Oğlumun öldürüşün göz yumanlar sizler rahat uyuyabiliyor musunuz? Vicdanlarınız rahat mı? Ben onu merak ediyorum. Bakın bir Ali'yi katlettiniz ama kaç tane Ali var etrafınızda. Ali İsmail çoğalarak buraya geliyor. Ali İsmail ölmedi, Ali İsmail yaşıyor. Ali İsmail burada, bu sokakta. Türkiye'nin her yerinde, bunu böyle bilin. Ali İsmail'in katledilmesine göz yumanlar, çocuklarına nasıl sarılıyor? Nasıl çocukların evladım diyebiliyor” dedi.

YEĞENİ ÇİÇEK KOYDU

Törene katılanlar Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafına kırmızı karanfil bırakırken, anne Emel Korkmaz ise papatyalardan oluşan bir demet çiçek bıraktı. Törende Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi Gürkan Korkmaz'ın 2 yaşındaki Ali İsmail ismini taşıyan oğlu Ali İsmail Korkmaz da amcasının fotoğrafına kırmızı karanfil bıraktı. Abla Melike Korkmaz da kardeşinin fotoğrafına sarılarak uzun süre ağladı.